 عاجل.. سماع دوى انفجار ضخم في جميع أنحاء باريس - بوابة الشروق
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عاجل.. سماع دوى انفجار ضخم في جميع أنحاء باريس

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 12:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 12:16 م

أفادت وكالة أنباء رويترز، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء باريس والضواحي المجاور.

ولم يتضح حتى الآن مصدر الانفجار.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..


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