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أفادت وكالة أنباء رويترز، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء باريس والضواحي المجاور.

ولم يتضح حتى الآن مصدر الانفجار.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..