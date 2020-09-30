تراجع إنتاج قطاع التعدين في الأرجنتين بسبب كورونا

قال لوسيانو بيرنشتاين، الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات المناجم في الأرجنتين، إن إنتاج البلاد من المعادن الخام تراجع بسبب القيود التي تم فرضها على حركة النقل في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا السمتجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيرنشتاين القول إن إنتاج قطاع المناجم في الأرجنتين تراجع خلال الفترة الماضية بما يتراوح بين 60 و70 في المئة "حيث كانت المشكلة الأكبر هي في السفر والنقل وأحيانا داخل حدود الإقليم الواحد"

وأشارت بلومبرج إلى أن إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا بدأت في الأرجنتين في مارس الماضي، رغم اعتبار قطاع التعدين والمناجم من الانشطة الحيوية التي لا تشملها إجراءات الإغلاق.

ورغم ذلك عانت شركات التعدين من مشكلات كبيرة في توصيل العمال ومستلزمات التشغيل والإعاشة إلى المناجم في المناطق النائية، وبخاصة بالطائرات بعد أن تم غلق المجال الجوي للبلاد بالكامل في إطار إجراءات منع انتشار الفيروس. كما أدى تفشي الفيروس في بعض المناجم إلى تراجع الإنتاج.

وأعلنت شركة فيلاديرو لتعدين الذهب تراجع الإنتاج بسبب اضطراب نشاطها. كما أعلنت شركة ألوار ألومنيو أرجنتينو لتعدين الألومنيوم تراجع إنتاجها.

وقال بيرنشتاين إن حوالي 10 مناجم في البلاد سجلت تراجعًا في إنتاجها خلال الشهور الماضية.