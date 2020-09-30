مسؤول بالحزب الحاكم بالبرلمان البرازيلي: الرئيس لن يتراجع عن برنامجه الاجتماعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال فرناندو بيزيرا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم البرازيلي في مجلس الشيوخ، في مقابلة، إن الأسواق المالية ستدرك في النهاية أن البرنامج الاجتماعي الجديد الذي اقترحه الرئيس جاير بولسونارو هو فكرة جيدة تحافظ على سقف الإنفاق الدستوري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر بيزيرا أن البرنامج الاجتماعي الجديد الذي يحمل اسم "دخل المواطن" سيكلف 50 مليار ريال برازيلي سنويا.

وستصر الحكومة على الحد من المدفوعات التي تفرضها قرارات المحكمة وإعادة توجيه الموارد من صندوق تعليمي يعرف باسم "فانديب" لتمويل البرنامج الجديد.

وأوضح بيزيرا: " الحكومة لن تتراجع مطلقا عن البرنامج".

وستقترح الحكومة خفضا لمدة عام واحد في الضرائب على الأجور.

كما سيتم تقديم اقتراح لإصلاح ضريبي جديد مرتبط بتجديد أوسع للنظام الضريبي البرازيلي بحلول الأسبوع المقبل.

وسيتم تضمين اقتراح وزير الاقتصاد باولو جويديس لاستحداث ضريبة المعاملات المالية لخفض الضرائب على الأجور في الإصلاح بعد الانتخابات البلدية في تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.