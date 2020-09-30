كولومبيا تنتقد دعوة الأمم المتحدة لإغلاق منجم فحم مثير للجدل

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انتقدت الحكومة الكولومبية دعوة الأمم المتحدة للتعليق الجزئي للعمليات في منجم فحم كبير، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء.

وقال ديفيد بويد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، إن أنشطة منجم سيريجون في منطقة لاجواجيرا بشمال شرق البلاد أضرت بصحة سكان وايو الأصليين.

وأضاف بويد إن أنشطة المنجم تتسبب في تلوث الهواء ونقص المياه مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض بين سكان الوايو، بما في ذلك فيروس كورونا.

وقالت المحامية مونيكا فيريا تينتا ومقرها لندن، والتي تمثل سكان الوايو على موقع تويتر، إن تصريحه يجعل هذا "يوما تاريخيا للسكان الوايو الذين يكافحون منذ فترة طويلة من أجل حقهم في بيئة صحية وفي الحياة".

وكانت المحكمة الدستورية الكولومبية قد أمرت في وقت سابق إدارة منجم سيريجون بالسيطرة على تأثيره البيئي.