قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك أكثر من 33 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية في المرة الأولى، موضحًا أن المتقدمين لم يقبلوا جميعهم.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أنهم وجدوا مجموعة كبيرة من الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة أو شهادات عربية أو أجنبية لم تسنح لهم الفرصة للتقدم المرة الأولى، لذا تقرر فتح الباب لهم للتقدم مرة أخرى بالشروط نفسها.

وأوضح أن التقديم يجرى بالكامل من خلال المنظومة الإلكترونية، مضيفًا: «لا يوجد لدينا أي نوع من التعامل الورقي، سواء التقديم أو الامتحان أو النتائج».

ولفت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم يوم الخميس 1 أكتوبر ويستمر حتى الساعة العاشرة مساءً من يوم السبت 3 أكتوبر الجاري، منوهًا بأن اختبارات القبول ستبدأ إلكترونيا يوم الأحد 4 أكتوبر وتستمر يومين.

وأكد أن من تقدموا ودخلوا الامتحان ولم يوفقوا لن يسمح لهم بالتقدم مرة أخرى، مشيرًا إلى أن التقديم متاح لمن تقدموا لكن لم يتمكنوا من دخول الامتحان لأي سبب.

وقررت الجامعات الأهلية فتح باب التقدم مرة أخرى للالتحاق ببرامج الجامعات الأهلية المتميزة ضمن مرحلة التقدم الثانية، لمن لم يتقدموا فى المرحلة الأولى أو لأولئك الذين لم يتمكنوا من دخول أى من امتحانات القبول سابقا لأسباب فنية، في إطار حرص الجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة الجلالة – جامعة العلمين الدولية)، على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية.