بيسكوف: موسكو تدعو باكو ويريفان لوقف إطلاق النار ودول المنطقة لضبط النفس

دعا المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، باكو ويريفان إلى وقف إطلاق النار، وجميع دول المنطقة إلى ضبط النفس.

وقال بيسكوف -في تصريحات اليوم الأربعاء- "جيشنا يراقب تطور الوضع على خط التماس حيث تستمر العمليات القتالية، ويتم تحليل جميع المعلومات بعناية، كما نسجل جميع التصريحات التي يدلي بها القادة الدوليون، والتي يتم الإدلاء بها على مستوى رفيع، وعلى أعلى مستوى من مختلف بلدان العالم".

وأضاف أنه لا يؤيد التصريحات، التي تُطلقها تركيا بشأن النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، قائلا" نحن لا نتفق معهم، وقد قلت أمس إنه لا حاجة لصب الزيت على النار، ونحن نواصل مناشدة جميع بلدان المنطقة ممارسة ضبط النفس، وندعو بصفة خاصة البلدان الأطراف في الصراع إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وردا على سؤال عما إذا كان المراقبون الروس أكدوا إسقاط طائرة أرمينية قال بيسكوف إن "هذه المعلومات ترصد من قبل الجيش" وأنه لا يستطيع أن يتحدث حول هذا الأمر بنفسه.