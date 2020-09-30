 ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كل أنحاء بلجيكا - بوابة الشروق
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ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كل أنحاء بلجيكا

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 9:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 9:38 م

أصدرت الخارجية الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، تحذيرا للمواطنين من السفر إلى كل أنحاء بلجيكا نظرا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

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