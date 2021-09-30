 إيران تسجل 268 حالة وفاة و14078 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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إيران تسجل 268 حالة وفاة و14078 إصابة جديدة بكورونا

طهران - د ب أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 2:55 م | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 2:55 م

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 268 حالة وفاة و14078 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 5 ملايين و587 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 120428 حالة وفاة.

وذكرت أن نحو 5093 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز 5 ملايين و31 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.


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