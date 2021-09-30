ألمانيا: توقعات بزيادة عدد الأشخاص في عمر التقاعد بنسبة 22% حتى عام 2035

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، أنه من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص في عمر التقاعد عن العمل في البلاد بشكل واضح حتى عام 2035.

وأوضح المكتب، اليوم الخميس، في مدينة فيسبادن، غربي البلاد، أن عدد الأشخاص الذين تزداد أعمارهم على 67 عاما سيزداد بنسبة 22%، أي من المتوقع أن يرتفع من 16 مليون شخص حاليا إلى 20 مليون شخص.

وبحسب بيانات المكتب، يتوقع الإحصائيون أن يتراجع عدد الأشخاص في عمر العمل بشكل واضح حتى عام 2035، حيث يتوقع أن يتراجع عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و66 عاما بنسبة تتراوح بين 7 و11% في ولايات غرب ألمانيا، وبين 12 و15% في الولايات الشرقية.

ومن المتوقع أن تظل الأعداد مستقرة فقط في المدن المعروفة باسم "المدن الولاية"، وهي برلين وهامبورج وبريمن، بحسب البيانات.



