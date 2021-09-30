ندب صلاح رشوان مديرًا للشباب والرياضة بالأقصر

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بندب صلاح محمد رشوان أحمد، مديرًا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، خلفًا لحفني بركات المدير السابق الذي انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية للمعاش.

وكرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان الوزارة، حفني بركات المدير السابق لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تقديرًا للجهود التي بذلها خلال سنوات الخدمة.

وأعرب الوزير عن خالص تقديره لدور "بركات" وعطائه ومسيرته في العمل خلال توليه منصب مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وتنسيقه الدائم مع الوزارة في الارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، ومتابعة أدائها، متمنيًا له خالص التوفيق والسداد في الفترة المقبلة.