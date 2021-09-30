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مدرب المنتخب السابق: مصطفى محمد بكى عقب واقعة مباراة الجابون

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 2:43 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 2:43 ص

أكد طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول، أن الجهاز الفني السابق للمنتخب لم يرى واقعة مصطفى محمد خلال مباراة الجابون، مشيرا إلى أن الجميع رأى تلك اللقطة في الطائرة.

وقال طارق مصطفى في تصريحات تلفزيونية: «مصطفى محمد، بكى بعد مباراة الجابون، وأكد لي بأنه يشعر بالضغط خلال الفترة الماضية، وعقدت معه جلسة منفردة، حسام البدري تعامل مع مصطفى محمد بشكل جيد بعد مباراة الجابون».

وأشار إلى أن الجهاز الفني كان يخطط لضم الثنائي يوسف أوباما وإمام عاشور خلال الفترات المقبلة، مضيفا: «ما تردد عن عدم حب حسام البدري ليوسف أوباما غير صحيح على الاطلاق».


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