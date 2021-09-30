 فيديو.. عناصر من طالبان يطلقون الرصاص لتفريق مظاهرة نسوية تطالب بالسماح بتعليم المرأة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. عناصر من طالبان يطلقون الرصاص لتفريق مظاهرة نسوية تطالب بالسماح بتعليم المرأة

هديل هلال
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 12:14 م | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 12:14 م

عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو إطلاق عناصر من حركة «طالبان» الرصاص، اليوم الخميس؛ لتفريق احتجاج نظمته مجموعة من النساء في العاصمة الأفغانية كابول تدعو فيه لاحترام حقوق التعليم للنساء.

ووقفت ست سيدات يحملن لافتات كتب عليها «التعليم ضروري للهوية البشرية»، ودعت للوصول إلى التعليم بعيدا عن السياسية. وفي ظرف قصير توافد مقاتلو طالبان حاملين الأسلحة إلى مكان الاحتجاج وفرقوا المتظاهرات.

وأطلق عناصر طالبان الأعيرة نارية في السماء للتأكد من تفريق المظاهرة، وقال متحدث باسم طالبان في مكان المظاهرة إن الحركة تحترم حق الشعب في الاحتجاج ولكن شريطة إخطار الشرطة مسبقا.


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