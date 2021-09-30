عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو إطلاق عناصر من حركة «طالبان» الرصاص، اليوم الخميس؛ لتفريق احتجاج نظمته مجموعة من النساء في العاصمة الأفغانية كابول تدعو فيه لاحترام حقوق التعليم للنساء.

ووقفت ست سيدات يحملن لافتات كتب عليها «التعليم ضروري للهوية البشرية»، ودعت للوصول إلى التعليم بعيدا عن السياسية. وفي ظرف قصير توافد مقاتلو طالبان حاملين الأسلحة إلى مكان الاحتجاج وفرقوا المتظاهرات.

وأطلق عناصر طالبان الأعيرة نارية في السماء للتأكد من تفريق المظاهرة، وقال متحدث باسم طالبان في مكان المظاهرة إن الحركة تحترم حق الشعب في الاحتجاج ولكن شريطة إخطار الشرطة مسبقا.