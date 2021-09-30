حزب «الديمقراطيون 66» الهولندي: مستعدون لبدء مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة

قالت سيجريد كاج، زعيمة حزب "الديمقراطيون 66" الليبرالي الهولندي، للصحفيين اليوم الخميس، إن حزبها مستعد لبدء مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، مع نفس الأحزاب التي تشكل حكومة تصريف الأعمال الحالية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت كاج إن "الاختيار الذي كان متاحا لحزب (الديمقراطيون 66) كان ما بين إجراء انتخابات جديدة، أو بدء التفاوض مع حزب (الشعب من أجل الحرية والديمقراطية) وحزب (النداء الديمقراطي المسيحي) وحزب (الاتحاد المسيحي). وقد اخترنا التفاوض".

تجدر الاشارة إلى أن حزب "الديمقراطيون 66" قد منع حتى الآن استمرار الحكومة الحالية، بسبب خلافات مع "حزب الاتحاد المسيحي"، بشأن محاور تقدمية مثل الإجهاض والقتل الرحيم.

ويحاول الهولنديون منذ إجراء الانتخابات في مارس الماضي، تشكيل حكومة جديدة.