 أوكرانيا تعدم 34 ألف جرعة من لقاح فايزر بسبب ظروف التخزين غير المناسبة - بوابة الشروق
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أوكرانيا تعدم 34 ألف جرعة من لقاح فايزر بسبب ظروف التخزين غير المناسبة

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 10:39 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 10:39 ص

قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إن وزارة الصحة قررت إعدام 34 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس "كوفيد-19" بسبب ظروف التخزين غير المناسبة.

وأضاف لياشكو، في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، حسبما أوردت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس - "كانت هناك تقارير عن عطل في سلسلة التبريد أثناء النقل. أخذنا لقاح فايزر هذا وبدأنا التحقيق، وتم تخزينه في مستودع".

وقال لياشكو: "لم يكن لدينا دليل واضح على أن نظام درجة الحرارة قد تعطل بالفعل، لهذا السبب تم تخزين جرعات اللقاح في مخزن، لا يمكننا استخدام اللقاح الذي تم فيه تعطل نظام درجة الحرارة".

وأوضح الوزير، أن هذه المسألة تخص 34 ألفا و36 جرعة من لقاح فايزر.

وتعليقا على لقاحات استرازنيكا التي تنتهي صلاحيتها في أكتوبر، قال لياشكو إنه سيتم استخدام حوالي 1700 جرعة اليوم.

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