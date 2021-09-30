أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن السلطات الفيدرالية الروسية لم تتخذ قرارًا بعد بشأن فرض إجراءات تقييدية إضافية لمن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي في البلاد غير مستقر ويشهد العديد من التغيرات.

وقال بيسكوف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "نرى أن هناك موجة آخذة في الازدياد، لذا سيتعين على جميع الأقاليم بالتأكيد الاستجابة إلى هذه التغييرات"، محذرا من أن الوضع الوبائي في البلاد غير مستقر.

كما أشار بيسكوف، عند سؤاله حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد فكرة فرض القيود على الأشخاص غير الملقحين، إلى أن بوتين أكد مرارا وتكرارا أن تلقي اللقاح هو أمر اختياري يرجع إلى حرية كل فرد.

ويرى المسؤول الروسي أن حياة غير الملقحين ستكون أقل أريحية في جميع أنحاء العالم وسط الوضع الحالي لـلوباء، موضحًا أن: "هذه هي الحقيقة التي نواجهها"، بحسب قوله.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أمس الأربعاء، أن الكرملين يرصد اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بكوفيد -19 في روسيا، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب اهتماما وثيقا.

وأضاف: "نرى أن الأرقام ترتفع ولسوء الحظ، نلاحظ اتجاها آخر نحو زيادة حالات كوفيد-19".