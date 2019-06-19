إنريكي يدافع عن مفاجأة قائمة إسبانيا

أقر المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس إنريكي اليوم الخميس بأن استدعاء جابي، لاعب وسط برشلونة صاحب الـ17 عاما، في قائمة الفريق لنهائيات دوري الأمم الأوروبية "قد يكون مبكرا" لكنه أعفى اللاعب من أي ضغوط وأكد أن السن لا يهمه.

في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن قائمة المنتخب، قال إنريكي "قد يكون هذا مبكر ولكن الخطر هو المراهنة مع الشباب الذين تعتقد أنهم لا يتمتعون بالمستوى اللازم... من معرفتي به منذ سنوات ومشاهدة كيف ينافس، ليس لدي أدنى شك في أنه سيكون لاعبا مهما لبرشلونة وللمنتخب الوطني".

وأضاف "هذا يحفزني على إحضاره في وقت مبكر لكنه سيلعب أساسيا أمام إيطاليا"، منافس إسبانيا في دور قبل النهائي من البطولة الأوربية.

وأكد إنريكي "هذا يعتمد على ما سأراه أثناء التدريب. العمر ليس مهما بالنسبة لي، يعجبني ما أراه كثيرا وأريد مشاهدة أدائه مع المنتخب وما إذا كان قادرا على استيعاب ما نعتبره مهما للعب، كأداء هناك ضمان بأنه أكثر من مستعد".

وكشف عن أنه فكر في استدعاء أنسو فاتي للانضمام إلى صفوف منتخب لاروخا في المرحلة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية بعد الهدف الذي أحرزه بعد عودته للمشاركة مع برشلونة، لكنه أقر بأنه قرر إتاحة المزيد من الوقت لعودة اللاعب الشاب التي طال انتظارها بعد غيابه لمدة 10 أشهر بسبب الإصابة.

وقال "إنه لمن دواعي سروري رؤية أنسو فاتي حيث نريد جميعا رؤيته" وأكد "بعد مشاهدة تلك الدقائق الـ15، كانت لدي رغبة في الاتصال به وضمه ليكن معنا حتى لو لم يشارك".

ولم يخف أنه فكر في موقف أنسو قبل اتخاذ قرار بشأنه، وأوضح "عليك أن تضع الموقف برمته في سياقه، من أين أتى، ومدة إصابته، وأفضل شيء هو أن يبقى في ناديه، وأن يواصل الحصول على المزيد من الدقائق حتى يتمكن من مساعدتنا في المستقبل".

يشار إلى أن لويس إنريكي راهن على فاتي بمجرد أن بدأ في الحصول على دقائق مع برشلونة، وسرعان ما حجز مكانا له في التشكيلة الأساسية لمنتخب لاروخا.

وظهر فاتي للمرة الأولى على مقاعد البدلاء أمام ألمانيا في سبتمبر 2020، وكان عمره وقتئذ 17 عاما و308 أيام.

وسيكمل نجم برشلونة (18 عاما) في 13 أكتوبر المقبل عاما كاملا من الغياب عن صفوف المنتخب الوطني.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الإسباني إلى استدعاء اللاعب للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستقام في نوفمبر المقبل.

وكان لويس إنريكي قد أعلن في وقت سابق اليوم قائمة الفريق التي ستخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية، وشملت سبع مستجدات من أبرزها عودة باو توريس وبيدري وميكيل أويارزابال، بالإضافة إلى استدعاء الشابين جابي ويريمي بينو.

وستستعى إسبانيا للتتويج بأول لقب تحت إمرة إنريكي في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية التي ستقام مرحلتها الأخيرة في إيطاليا بين يومي 6 و10 أكتوبر بمشاركة أربع منتخبات.

وسيحل منتخب "لا روخا" في قبل النهائي ضيفا على إيطاليا، بطلة أوروبا، في السادس من الشهر المقبل على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.