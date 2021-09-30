 الرئيس العراقي: واقع البلاد يتطلب التغيير والإصلاح - بوابة الشروق
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الرئيس العراقي: واقع البلاد يتطلب التغيير والإصلاح

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 3:10 م

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن واقع العراق يتطلب التغيير والإصلاح، مشيرًا إلى أن هذا الإقرار بحد ذاته مهم جدًا.

وأضاف صالح، في تصريح اليوم الخميس، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية، أن التزوير والتلاعب في الانتخابات السابقة هز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، موضحًا أنه تم العمل كدولة وحكومة وقوى سياسية وبدعم من الإعلام على تهيئة ما يمكن تهيئته لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

ووصف الانتخابات بنقطة التحول في تاريخ هذا العراق لأنها تكتسب أهمية استثنائية، مبينا أن الحكومة نجحت في إيصال الانتخابات إلى نقطة جيدة، رغم المشككين في قدرة الدولة على إجرائها في موعدها.

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