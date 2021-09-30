أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في بيان لها، أن اللاجئين السوريين في لبنان باتوا يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها لبنان، وفقا لما نشرته سكاي نيوز العربية.



كما أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع والظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان.









فكيف يصارع السوريين في لبنان من أجل البقاء على قيد الحياة، وكيف يقضون أيامهم، وما الحيل التي لجئوا إليها؟، نرصد ذلك في التقرير التالي.



- الفقر المدقع



أكد تقرير الأمم المتحدة أن 9 من كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون في فقر مدقع ، حتي باتوا عاجزين عن توفير أقل سبل المعيشة اليومية، كما يعيش 60% منهم في مساكن معرضة للخطر يعانون من انعدام الامن الغذائي.



- التسول واقتراض المال



أفاد تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 2021، بأن اللاجئين السورييين في لبنان أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الادني من الانفاق، ما دفع الغالبية العظمي منهم الي الاعتماد علي التسول واقتراض المال المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد الإيجار.



- ضغوطات قاسية



كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مدى الضغوط القاسية ، التي تعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان لإجبارهم على العودة إلى بلادهم التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار ، ولم تكن هذه الضغوطات جديدة ولكنها زادت في الاونة الاخيرة مع تفشي فيروس كورونا وتدهور الاحوال الاقتصادية وفقدان العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها خلال عام



- اللاجئون السوريون والعملة اللبنانية



أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، أنه خلال الأشهر الـ18 الماضية، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها فارتفعت الأسعار بشكل كبير، وأصبح مجرد البقاء على قيد الحياة بعيدا عن متناول عائلات اللاجئين السوريين.



وأضاف إيتو: "سيكون لهذه الأزمة تأثير طويل الأمد على اللاجئين ومستقبل أطفالهم، كما أنها تهدد المكاسب التي تم تحقيقها في السابق مثل الخدمات الأساسية التي كانت تقدم للاجئين"، حسبما نشرته سكاي نيوز العربية.



- محاولات طرد السوريين



يعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، ويشكلون نحو 20 %من السكان، وفي هذا البلد الصغير الذي تبلغ مساحته نحو 10 آلاف كيلومتر، مما جعله ورقة صراع بين مختلف التيارات السياسية، وخصوصاً مع وجود توجه عام لدى التيار الوطني الذي يرأسه صهر الرئيس اللبناني، جبران باسيل وحزب الله لطرد اللاجئين السوريين وإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.



يذكر أنه في عام 2011 وبعد أحداث العنف التي شهدتها سوريا، لجأ قرابة مليون ونصف مواطن سوري لجأوا إلى لبنان بحثاً عن الأمن والأمان ورغيف الخبز، الذي بات الحصول عليه الأن أمرا صعبا، رغم المساعدات التي تقدمها بعض الجمعيات والمنظمات العالمية، ومفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسيف.