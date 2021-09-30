ألمانيا: توقعات بعودة الزيادة في إصابات كورونا بالخريف والشتاء

أشارت توقعات معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات إلى عودة الارتفاع مرة أخرى في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا في ألمانيا في فصلي الخريف والشتاء.



وأوضح المعهد أن من بين أسباب عودة الزيادة في أعداد الإصابات استمرار وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لم يحصلوا على تطعيم كورونا فضلا عن زيادة المخالطات في القاعات المغلقة.



وأضاف أن عدد حالات الإصابة في الأسبوع الماضي تراجعت في كل الولايات تقريبا مقارنة بعددها في الأسبوع السابق عليه، فيما سجلت ولايتا سكسونيا ومكلنبورج-فوربومرن ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات بنسبة 4 و8% على الترتيب.



وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، قد حذر في وقت سابق من تفاقم وضع كورونا في أوروبا في الخريف بسبب عدم كفاية معدلات التطعيم في بعض الأحيان.



يذكر أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالكامل ضد كورونا وصلت في ألمانيا إلى 64.4%، فيما وصلت نسبة الأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى من التطعيم إلى 68%.