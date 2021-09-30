يحدث تعاطي الملينات بشكل خاص مع اضطرابات الأكل، أو عندما يسيء الشخص استخدام المسهلات المتاحة دون وصفة طبية للتخلص من السعرات الحرارية غير المرغوب فيها، أو لإنقاص الوزن، أو للشعور بالنحافة، حيث يعتبر ممارسة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب طبية وجسدية شديدة.

نشر موقع "لايتينج ديسوردر هوب" مجموعة من المعلومات حول أضرار الإفراط في تناول الملينات.

هناك اعتقاد لا أساس له أن المسهلات يمكن أن تساعد على التحكم في الوزن أو تعزيز فقدان الوزن، لكن معظم المسهلات تحفز الأمعاء الغليظة بشكل مصطنع على إفراغها، وتؤدي حركة الأمعاء التي يسببها الملين إلى فقدان الوزن الملحوظ، وعادةً لا تحتوي حركة الأمعاء هذه على طعام أو دهون أو سعرات حرارية فعلية، لكنها تتسبب بدلاً من ذلك في فقدان الماء والمعادن والإلكتروليتات من القولون.

• العواقب الطبية والجسدية

هناك العديد من العواقب الجسدية والطبية لتعاطي الملينات، إحداها هو عدم انتظام الإلكتروليتات والمعادن في الجسم، حيث يعتبر الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور عبارة عن إلكتروليتات ومعادن موجودة في مستويات محددة من أجل الأداء الصحي للأعصاب والعضلات والقولون والقلب، وعندما يكون هذا التوازن في حالة خلل في التنظيم، يمكن أن يسبب ضائقة وانخفاض وظيفة هذه الأعضاء.

ويمكن أن يسبب جفاف الجسم في ضعف العضلات، وتشوش الرؤية، وتلف الكلى، والإغماء، والرعشة، وفي بعض الحالات الشديدة يمكن أن يسبب الموت، وغالبًا ما يتطلب الجفاف علاجًا طبيًا لترطيب الجسم بشكل مناسب وآمن.

لذلك يمكن أن يحدث الاعتماد على الملينات إلى تلف الأعضاء الداخلية وتمدد مفرط أو كسل في القولون، مما قد يؤدي إلى التهابات القولون، ومتلازمة القولون العصبي، وتلف الكبد، وفي حالة تعاطي الملينات الشديدة، يمكن أن يتطور سرطان القولون بسبب سوء الاستخدام.

• كيفية وقف تعاطي الملينات

يعد العمل مع طبيبك أو طبيب متخصص في اضطرابات الأكل أمرًا مهمًا للشخص الذي يحاول التوقف عن استخدام المسهلات.

ويجب أيضا تذكر تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، حيث يمكن أن يساعد ذلك في الحصول على هضم صحي، وعادة ما ينصح فريقك الطبي بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحصول على ترطيب مناسب وإصلاح الخلايا والأنسجة.