ضبط متهم بالاتجار بالعملة بتعاملات بلغت 40 مليون جنيه في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على صاحب محل أقمشة "له معلومات جنائية مُسجلة" لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبلغ حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي، 40 مليون جنيه مصري.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام صاحب محل أقمشة، بالاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، حال تواجده في محل عمله، بنطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، وبتفتيشه عُثر بحوزته المستندات الدالة على نشاطه.

وبالفحص المستندي، تبين أن المقبوض عليه يجري عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب، المقيمين داخل البلاد، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية، باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بهم والصادرة من بنوك في الخارج.

وعقب ذلك يقوم المتهم بتسييل تلك المبالغ، واستبدالها لهم بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، فإنه وبمواجهته اعترف بنشاطه، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.