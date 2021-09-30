عز الدين فشير: ترددت قبل التحدث بصوت امرأة في «حكاية فرح»

قال الكاتب والروائي عز الدين شكري فشير، إن نجاح الكتابة الروائية يتمثل في الارتباط الشديد بالشخصية ودوافعها، مشيرا إلى أنه تردد قبل الإقدام على التحدث بصوت أمرأة في نصوص أحدث رواياته «حكاية فرح» الصادرة عن دار الشروق.

وأضاف فشير، في مداخلة مع برنامج "حيث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، أنه بدأ كتابة رواية «حكاية فرح» في عام 2013 بعد نشر رواية "باب الخروج"، وأنه قام بالإعداد للرواية بشكل جيد.

وأوضح أن النساء تتعامل بشكل عملي مع التحديات أكثر من الرجال في مختلف دول العالم، المرأة لديها القدرة على مواجهة التحديات الثقافية والذكورية والقانونية، مشددا على أنه لا يوجد من يستطيع أن يزعم فهمه الكامل للمرأة، والمهمة الرئيسية للرجل في تعامله مع المرأة يجب أن تكون في الإنصات لها.

وبسؤاله عن ذكره لمحافظة المنصورة في الرواية، أجاب: "مرحلة الطفولة تطاردني وأرتبط بمدينة المنصورة في رواياتي.. الطفولة تطاردنا رجالا ونساءً ونحاول أن نتعامل طول الوقت مع كل ماتركته فينا.."، مشيرًا إلى أن بطلة رواية «حكاية فرح» أحد تحدياتها علاقتها بالمنصورة وعلاقتها بالمكان التي نشأت فيه.

كانت قد أصدرت دار الشروق للنشر والتوزيع حديثا الطبعة الثانية من رواية "حكاية فرح" للكاتب والروائي عز الدين شكري فشير، وذلك بعدما كانت طرحت أولى طبعات الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١ والذي أقيم في شهر يوليو الماضي.

عز الدين شكري فشير كاتب روائي ومؤلف مصري، ولد 22 أكتوبر 1966، وله عدة روايات منها باب الخروج، وعناق عند جسر بروكلين، وغرفة العناية المركزة.