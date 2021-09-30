ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين في فرنسا خلال أغسطس

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أظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي)، اليوم الخميس، تسارع معدل تضخم أسعار المنتجين في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة أسعار فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة.

وارتفع إجمالي مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي بواقع 9.5% على أساس سنوي، بعد زيادة بواقع 8.4% في يوليو.

وارتفعت أسعار المنتجين لفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 63.7% في أغسطس على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 7.2%.

وارتفع معدل التضخم في أسعار المنتجين بالسوق الداخلية إلى 10.0% من 9.0% في يوليو.

كما زادت الأسعار في السوق الأجنبية بنسبة 8.4% الشهر الماضي، على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 7.1% في يوليو.

ومقارنة بشهر يوليو، ارتفعت أسعار المنتجين في مجال الصناعة في أغسطس بنسبة 0.9% بعد زيادة بنسبة 1.4% في الشهر السابق عليه.

وارتفعت أسعار السوق المحلية بنسبة 1.0% بعد زيادة بنسبة 1.5% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار السوق الأجنبي بنسبة 0.6% بعد زيادة 1.0% .

كما ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 13.4% على أساس سنوي في أغسطس عقب زيادة بنسبة 12.3% في الشهر السابق عليه. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار الواردات 0.9% بعد زيادة 2.1% في يوليو.