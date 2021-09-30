كورونا في أمريكا: 43 مليون إصابة و 695 ألفا و957 وفاة

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زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0 % مقارنة بنفس الوقت أمس لتصبح 4ر43 مليون إصابة حتى الساعة 1446 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 3ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بواقع 72ر4 مليون إصابة، بزيادة 2ر0 %عن اليوم السابق.

وشهدت ولاية ويست فيرجينيا زيادة بنسبة 5ر1 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بيوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 240 ألفا و 459.