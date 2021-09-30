 محافظ دمياط تتابع الأعمال الأولية لمشروع إنشاء كوبري بمدخل كفر البطيخ - بوابة الشروق
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محافظ دمياط تتابع الأعمال الأولية لمشروع إنشاء كوبري بمدخل كفر البطيخ

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حلمي ياسين
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 2:36 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 2:36 ص

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الأولية لمشروع إنشاء كوبري بمدخل مدينة كفرالبطيخ، وذلك خلال الجولة التي أجرتها مساء اليوم للمدينة، يرافقها خلالها اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والتي استهلتها بزيارة مقر الوحدة المحلية.

واطلعت المحافظ على جميع محاور المشروع الذي يأتي بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، وتتضمن الأعمال إنشاء كوبري بعرض ٢٠ م وتنفيذ تكاسي وكورنيش بطول ٥٠٠ م بتكلفة قدرها ١٠.٥ مليون جنيه.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه تم إزالة كافة المعوقات التي كانت تعرقل عملية التنفيذ حيث تم البدء في أعمال المشروع والذي يحقق الارتقاء بالشكل الحضاري العام لمدخل المدينة، كما أشارت إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذها وفقاً للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية.

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