روسيا تنهي مهمة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الحدود مع أوكرانيا

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تعتزم روسيا إنهاء مهمة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذين كانوا ينفذون مهمة مراقبة الصراع الأوكراني على الحدود الروسية مع المنطقة الانفصالية شرقي أوكرانيا.

وقال ميكو كينونين، ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس: "منذ 2014 كانت هذه المهمة مكونا مهما لبناء الثقة لجهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المتفق عليها لحل الصراع".

ومن المقرر أن تنتهي المهمة في وقت متأخر من غد الجمعة.

كان 22 مراقبا دوليا من منظمة الأمن والتعاون متمركزين عند معبري كوكوفو ودونيتسك على الحدود الروسية. وقد قاموا بتوثيق الكثير من عمليات العبور من جانب أفراد يرتدون زيا موحدا، ونقل البضائع على متن شاحنات وكذلك إجمالي مئة موكب لشاحنات روسية تحركت صوب شرقي أوكرانيا.

وبالإضافة إلى 400 مراقب آخرين في أوكرانيا، تراقب المنظمة وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة بين القوات الحكومية في أوكرانيا والانفصاليين.

ومن المقرر أن تستمر هذه العملية بعد الانسحاب من الحدود.

وأعلنت روسيا أوائل شهر سبتمبر الجاري أنها لن توافق على تمديد المهمة.

ويتم اتخاذ جميع قرارات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالإجماع، أي أن دولة واحدة تستطيع تعطيل جميع القرارات.

ومنذ 2014، يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك، الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وتعرف المنطقتان معا باسم دونباس.

ويخضع أكثر بقليل من 400 كيلومتر من الحدود الأوكرانية الروسية والعديد من الطرق ومعابر السكك الحديد لسيطرة الانفصاليين.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قتل أكثر من 13 ألف شخص في أعمال القتال. وهناك خطة سلام تم الاتفاق عليها في عام 2015 ولكنها متوقفة.