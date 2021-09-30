قال محافظ قنا أشرف الداودي إنه جرى الإنتهاء من تنفيذ 1402 مشروع خاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في مختلف القطاعات بتكلفة 3.6 مليار جنيه، والذي ساهم في توفير 149 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، و يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى وفقاً للجداول الزمنية المقررة من خلال المتابعة الدورية لمواقع المشروعات، والإطمئنان على سير العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده، اليوم الخميس، مع وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج وفاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد ندا خبير أول البنك الدولي ومسئول فريق الدعم الفني بالبرنامج والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة وممثلى البنك الدولي وأعضاء مكتب تنسيق البرنامج ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة .

واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها من خلال البرنامج، موضحا أنه إلى جانب تنفيذ المشروعات فإن البرنامج يعمل على تنمية قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل، مشيرا إلى أنه جرى تنظيم 95 برنامجا تدريبيا و31 ورشة عمل استفاد منهما 3744 متدربا .

وأضاف أن وحدة تنفيذ البرنامج بصدد البدء فى إعداد خطة مشروعات 2022 /2023 من خلال جلسات التشاور المجتمعى والاستماع إلى اقتراحات وتوصيات المواطنين في المشروعات التي يرونها هامة وذات أولوية في تحسين خدماتهم، معربا عن شكره وتقديره لدور البنك الدولي في دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وجهود وزارة التنمية المحلية والقائمين على تنفيذ البرنامج؛ وهو ما أسهم في اختيار الأمم المتحدة للبرنامج على منصتها الالكترونية كأفضل برنامج تنموي عالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر على مستوى العالم.

من جانبه وجه الدكتور هشام الهلباوي الشكر لمحافظ قنا والجهاز التنفيذي بالمحافظة على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بدء تنفيذ البرنامج، داعيا وحدة التنفيذ بالمحافظة إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تحقق من إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج في الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة .

بدوره أكد محمد ندا مسئول فريق الدعم الفني بالبرنامج أهمية تعظيم الإيرادات المحلية بمراكز المحافظة والتى تتمثل فى ( المواقف – الإعلانات – الأسواق – عائد إنتظار السيارات بالشوارع الرئيسية للمدن ) بهدف رفع نسبة المساهمات المحلية فى التمويل الذى تضخه الحكومة لتنفيذ المشروعات وذلك لضمان استمرار خطط التطوير بتلك المراكز عقب إنتهاء مدة تنفيذ البرنامج فى 2023 .