البنتاجون: واشنطن تعكف على تقييم التجربة الصاروخية الكورية الشمالية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي إن التجربة الصاروخية الأخيرة من جانب كوريا الشمالية لاتشكل تهديدا لبلاده.



وقال كيربي للصحفيين اليوم الخميس " بينما قيمت الولايات المتحدة أن هذا الحدث لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائنا ، فإنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الديمقراطية".



وتحت الحاح للرد على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن زعم كوريا الشمالية بأن الصاروخ الذي تم إختباره مؤخرا لديه قدرات تفوق سرعة الصوت(هايبر سونيك)، قال كيربي إن "الولايات المتحدة تعكف على تقييم طبيعة هذا الاختبار"،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباءاليوم الخميس .



كانت كوريا الشمالية قد أعلنت أول أمس الثلاثاء أنها أجرت لأول مرة تجربة لإطلاق صاروخ جديد يفوق سرعة الصوت / هايبرسونيك / من طراز هواسونج -8 .



وقالت إن الصاروخ الجديد أضاف سلاحا له "أهمية استراتيجية كبيرة" إلى ترسانة البلاد.



وذكرت وكالة بلومبرج" للأنباء أمس الأربعاء أن التجربة تشير إلى أن النظام الشيوعي قد اقترب من وضع رؤوس حربية نووية في صواريخ عالية السرعة يمكنها تفادى الدفاعات الصاروخية الأمريكية.