ضبط 415 خرطوشة سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب بالأقصر

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نجحت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، في ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب وارسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠.

التفاصيل تعود إلى قيام بائع يقطن بمركز نقادة جنوب غرب محافظة قنا، بتخزين كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب تقدر ب٤١٥ خرطوشة بأنواع مختلفة، وذلك في محل إقامته.

وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط تلك الكميات، وتحرر محضر ضبط جمركي رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠٢١، وبناءً عليه تم طلب التصالح وسداد مبلغ ١١٢ ألف و٦٦٥ جنيه مصري، وتم مصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.