أصدرت محكمة ولاية شلزفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا، أمر اعتقال ضد متهمة عجوز هاربة، متهمة في قضية بتقديم المساعدة على القتل في معسكر اعتقال نازي إبان الحرب العالمية الثانية.

وجاء ذلك في تصريحات لرئيس المحكمة، القاضي دومينيك جروس، اليوم الخميس.

يشار إلى أن العجوز الهاربة إرمجارد إف.، 96 عاما، متهمة بالمساعدة على القتل في أكثر من 11 ألف حالة.

وقال جروس إن جلسة الاستماع الرئيسية المقررة لا يمكن أن تبدأ إلا بعد التحقق من قدرة السيدة العجوز على المثول أمام المحكمة.

ويشتبه في أن المتهمة قدمت المساعدة للمسؤولين عن المسعكر في القتل الممنهج للمعتلقين عندما كانت تعمل كاتبة في معسكر شتوتهوف ببولندا في الفترة بين يونيو 1943 وأبريل 1945.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة فريدريكا ميلهوفر إن المتهمة، 96 عاما، غادرت منزلها في بلدة كفيكبورن بمقاطعة بينبرج بشمال ألمانيا في الصباح إلى وجهة غير معروفة، وأضافت أنها "استقلت سيارة أجرة (تاكسي)"، وكانت وجهتها محطة أنفاق في منطقة نوردرشتيت في مدينة هامبورج.

وبحسب بيانات الهيئة المركزية المعنية بالتحقيق في الجرائم النازية في لودفيجسبورج، لقى نحو 65 ألف شخص حتفهم في معسكر اعتقال شتوتهوف ومعسكراته الفرعية وكذلك فيما يسمى بمسيرات الموت في نهاية الحرب.