إغلاق المطارات العراقية ابتداء من ليل 9 أكتوبر المقبل

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس أن سلطة الطيران المدني العراقي ستقوم ليل التاسع من الشهر المقبل بإغلاق المطارات العراقية حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية.



وذكرت المصادر، أن سلطة الطيران المدني العراقي أبلغت المسافرين وجميع شركات الطيران العاملة في العراق عن غلق جميع المطارات العراقية في بغداد والنجف والبصرة وأربيل السليمانية اعتبارا من ليل يوم التاسع من أكتوبر المقبل حتى صباح يوم 11 منه.



ومن المنتظر أن تشهد البلاد صبيحة يوم 10 أكتوبر المقبل إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تعد الخامسة منذ الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الغزو الامريكي للعراق في ربيع عام 2003.