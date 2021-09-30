 إغلاق المطارات العراقية ابتداء من ليل 9 أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
الخميس 30 سبتمبر 2021 6:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

إغلاق المطارات العراقية ابتداء من ليل 9 أكتوبر المقبل

العراق
العراق
د ب أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 6:10 م | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 6:10 م
أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس أن سلطة الطيران المدني العراقي ستقوم ليل التاسع من الشهر المقبل بإغلاق المطارات العراقية حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية.

وذكرت المصادر، أن سلطة الطيران المدني العراقي أبلغت المسافرين وجميع شركات الطيران العاملة في العراق عن غلق جميع المطارات العراقية في بغداد والنجف والبصرة وأربيل السليمانية اعتبارا من ليل يوم التاسع من أكتوبر المقبل حتى صباح يوم 11 منه.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد صبيحة يوم 10 أكتوبر المقبل إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تعد الخامسة منذ الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الغزو الامريكي للعراق في ربيع عام 2003.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك