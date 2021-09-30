أوقف رجل هندي في مطار شمال شرق البلاد خلال محاولته تهريب كيلوغرام من عجينة الذهب كان يخبئها في أمعائه، على ما أفادت السلطات الأربعاء.

وأوقف المهرب يوم الاثنين بينما كان يعتزم التوجه إلى نيودلهي، إذ اكتشف أحد عناصر الأمن في مطار إمفال بولاية شمال مانيبور "وجود معدن في جوف الرجل".

وأخضعت السلطات المهرب للتصوير بالأشعة السينية واكتشفت وجود أربع كبسولات في المستقيم تحتوي على ما مجموعه أكثر من 900 غرام من عجينة الذهب، تقدر قيمتها بنحو 56664 دولارا، حسب بيان الأجهزة الأمنية.

وبلغ الطلب على الذهب ذروته في الأشهر الأخيرة في الهند بفعل موسم حفلات الزفاف والاستعدادات لأبرز المهرجانات الهندوسية التي تقام في أواخر الخريف.

وأشار الخبراء إلى أن مدينة مانيبور على الحدود مع بنغلادش أصبحت ممرا رئيسيا لتهريب الذهب إلى الهند.

ولفت هؤلاء إلى ازدياد تهريب الذهب إلى الهند ثاني أكبر مستهلك للمعادن الثمينة في العالم، في السنوات الأخيرة لاسيما بفضل تحوله إلى عجينة.

وفي أغسطس الفائت، قدرت السلطات كمية الذهب التي يتم تهريبها إلى البلاد كل سنة بـ300 طن، مما يفوّت على الحكومة إيرادات طائلة.