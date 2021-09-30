صحيفة إماراتية: إكسبو 2020 سيكون إرثا حضاريا خالدا في تاريخ الشعوب

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن "إكسبو 2020 دبي" سيكون حدثا استثنائيا وستصنع الإمارات منه إرثا حضاريا خالدا في تاريخ الشعوب.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "إكسبو .. اليوم"، اليوم تتوج دولة الإمارات ثماني سنوات من التفكير والتخطيط والعمل، منذ الإعلان عن فوز دبي بتنظيم "إكسبو 2020"، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.. وسيرى العالم إمكانات وقدرات الإمارات على الإبداع في حدث استثنائي، يعلن من خلاله عن أكبر شراكة بين دول العالم لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات.

وأضافت، أن الإمارات عنوانها التميز، و"إكسبو" امتداد أنموذجي لهذا العنوان، وسيكون منصة لوضع رؤية موحدة شاملة ومستدامة للسنوات المقبلة، ومحركاً لعجلة الاقتصاد.