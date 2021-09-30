استخدمت الشرطة السلوفينية اليوم الأربعاء خراطيم المياه ضد آلاف المتظاهرين الذين يحتجون ضد القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا لإجبارهم على إخلاء أحد الطرق السريعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن احتجاج اليوم الأربعاء هو الثالث من نوعه الذي يتحول إلى أعمال عنف منذ العام الماضي، والثاني منذ تولي سلوفينيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو الماضي.

يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة أنه يجب تطعيم موظفي القطاع العام أو إثبات إصابتهم بالفيروس في الأشهر الستة الماضية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل أو أن يفقدوا وظائفهم.