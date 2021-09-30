وزير الري السوداني: متمسكون بتغيير منهجية التفاوض حول سد النهضة

استقبل وزير الري والموارد المائية ياسر عباس بمكتبه، صباح اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي لقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، ونائب مساعد وزير الخارجية لشرق إفريقيا والسودان براين هانت، وعددا من المسئولين بالخارجية الأمريكية والسفارة لدي الخرطوم.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، تطرق اللقاء لتطورات ملف سد النهضة ومساعي واشنطن في الوصول إلى اتفاق قانونيّ ملزم لجميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، وجدد الجانب السودانيّ على أهمية تنفيذ ما جاء في البيان الرئاسيّ الصادر من مجلس الأمن الدوليّ منتصف الشهر الحالي، تحت مظلة الإتحاد الإفريقي، وتشجيع دور المراقبين لتسهيل التفاوض.

وجدد الوزير رفص بلاده الانخراط في أي محادثات لا تتضمن كل النقاط المتعلقة بالملء الأول والتشغيل على رأسها سلامة سد الروصيرص وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية وتبادل المعلومات وجميع النقاط التي تندرج تحت التشغيل الآمن المستمر، مؤكدًا أن السودان متمسك بتغيير منهجية التفاوض؛ لتفادي سلبيات الجولات السابقة.

وتبادل الجانبان السودانيّ والأمريكيّ الرؤى بشأن الخطابات المتبادلة بين وزيريّ الري السودانيّ والإثيوبيّ خلال هذا الشهر، كما تطرقا للأضرار التي شكلها الملء الأحادي الثاني لسد النهضة، والتدابير التي قام بها السودان وكلفة ذلك في ظل غياب التنسيق وعدم تبادل البيانات.