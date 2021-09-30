الهلال والصليب الأحمر: أفغانستان تواجه انهيارا وشيكا بالخدمات الصحية

حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، من أن أفغانستان تواجه انهيارا وشيكا في الخدمات الصحية وانتشار الجوع اذا لم تتدفق المساعدات والأموال إلى البلاد في غضون أسابيع.

وأضاف الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس بجنيف، أن النقص الحاد في الغذاء الناجم عن الجفاف الشديد ونقص النقد والنزوح ووباء كورونا أدى إلى وجود حوالي 18 مليون أفغاني في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وأعرب الاتحاد الدولي على لسان الكسندر ماتيو المدير الإقليمي للمنظمة الأممية لاسيا والمحيط الهادئ، عن القلق البالغ من وضع الخدمات الصحية في البلاد، قائلا إن قطع التمويل الصحي في جميع أنحاء البلاد أدى إلى زيادة الطلب على فرق الهلال الأحمر.

وشدد على أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة لدعم الملايين من الأفغان بضروريات الحياة خاصة وأن الشتاء القارس الذى يلوح في الأفق في أفغانستان يهدد بمزيد من البؤس والمصاعب.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي الحصول وبشكل عاجل على أكثر من 36 مليون فرنك سويسري لدعم الهلال الأحمر الأفغاني لتقديم مساعدات الإغاثة والإنعاش في حالات الطوارئ إلى 560 الف شخص في 16 مقاطعة أفغانية هي الأكثر تضررا من الجفاف الشديد والنزوح خاصة وأن الهلال الأحمر الأفغاني له تاريخ طويل في مساعدة الأشخاص الذين يعيشون في مناطق لا تستطيع الوكالات الأخرى الوصول اليها.