 العمليات المشتركة في العراق تدمر وكرين لـ«داعش» وضبط عبوات ناسفة في كركوك - بوابة الشروق
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العمليات المشتركة في العراق تدمر وكرين لـ«داعش» وضبط عبوات ناسفة في كركوك

القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 8:43 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 8:43 ص

أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في العراق عن تدمير وكرين لتنظيم داعيش الإرهابي، وضبط عبوات ناسفة في محافظة كركوك.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن القيادة في بيان قولها إنه :"بإشراف وتوجيه من قبل قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، تم تدمير ٥ سيارات مختلفة لعصابات داعش الإرهابي في وادي الشاي وتدمير وكرين للإرهابين تحتوي على عبوات ناسفة وعدد ٢ صاروخ".
وأضافت أنه تم العثور على ٣٦ عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي تم تدميرها .. مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على شخصين وفق المادة ٤/١ارهاب وإلقاء القبض على شخصين آخرين وفق مواد أخرى".


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