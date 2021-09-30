أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية دفعت حتى الآن 1.6 مليار يورو للولايات لتشغيل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا.



جاء ذلك في رد من الوزارة على سؤال عن هذا الموضوع، ويتعلق رد الوزارة بالوضع حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.



ويمكن للولايات أن تقدم في وقت لاحق فواتير المصروفات للمكتب الاتحادي للضمان الاجتماعي المختص بهذه المدفوعات.



وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على تقليل عدد وقدرات عمل مراكز التطعيم الإقليمية (التي تجاوز عددها 400 مركز في بعض الفترات) أو غلقها بحلول نهاية سبتمبر. ولا تزال الحكومة الاتحادية تضطلع بجزء من تمويل هذه المراكز.



وأوضحت الوزارة أن أغلب الولايات أغلقت مراكز التطعيم لديها وصارت تعتمد على فرق التطعيم المتنقلة وذلك إلى جانب تقديم التطعيم في عيادات الأطباء. وتعتزم بعض الولايات الإبقاء على فتح عدد صغير من المراكز.



كانت المراكز الإقليمية قد تم إنشاؤها مع بداية حملة التطعيمات، وجاء ذلك على خلفية متطلبات تتعلق بتوفير تبريد قوي للقاحات والالتزام بنظام أولوية صارم للشرائح السكانية المعرضة للخطر وذلك بسبب ندرة اللقاحات آنذاك.