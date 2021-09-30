زعيم كوريا الشمالية يعين شقيقته في أعلى هيئة لصنع القرار

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يتحدث في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء. (صورة لرويترز من وكالة الأنباء المركزية الكورية.

عيّن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، شقيقته كيم يو جونج، وهي من الشخصيات النافذة، في أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس، أن نواب مجلس الشعب الأعلى (البرلمان)، في بيونج يانج انتخبوا كيم يو جونج عضوا بلجنة شؤون الدولة، ضمن آخرين. ويترأس زعيم البلاد هذه اللجنة.

وعمر كيم يو جونج، كما هو مقدر في كوريا الجنوبية، 4 عاما، وهي مستشارة مقربة منذ عدة أعوام من شقيقها الذي يكبرها بعدة أعوام. وتتولى رسميا منصب نائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.

وفي أغسطس من العام الماضي، قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إن كيم جونج أون نقل بعض صلاحياته إلى بعض المقربين منه، وبينهم شقيقته. ويبدو أنها الآن "الزعيم الثانية فعليا" للبلاد، ومسؤولة عن سياسة كوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى كيم يو جونج، تمت ترقية ستة مسؤولين آخرين إلى أعضاء جدد في لجنة شؤون الدولة، في تعديل وزاري كبير.

ويجتمع مجلس الشعب الأعلى، المعروف خارج البلاد بأنه برلمان صوري، مرة أو مرتين في العام للموافقة على قرارات قيادة الدولة والحزب.