استمرار أسوأ تفش لكورونا في سنغافورة بتسجيل نحو 2500 حالة جديدة

سجلت وزارة الصحة السنغافورية نحو 2500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهو رقم قياسي يومي ثالث على التوالي، بالإضافة إلى حالتي وفاة أخريين مرتبطتين بفيروس كورونا.



وتعني الحالات الجديدة أن أكثر من 96 ألف شخص في سنغافورة أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة، وفقا للبيانات الرسمية، فيما تم تسجيل ما يقرب من ثلث الإصابات خلال الشهر الماضي.



ومن بين 95 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس تم تسجيلها حتى الآن في سنغافورة، وقعت 40 حالة في سبتمبر، وجميع المتوفين ممن تجاوزوا الستين من العمر باستثناء حالة واحدة، وكانت الحكومة "حثتهم بشدة" على البقاء في منازلهم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الحالات إلى 5000 يوميا.



وتم تطعيم أكثر من 82 % من السكان وتم إعطاء حوالي 200 ألف جرعة معززة ثالثة، وفقًا للوزارة.



وكانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45ر5 مليون نسمة حتى أغسطس تجنبت أسوأ تفش لسلالة دلتا شهدته آسيا في أماكن أخرى، وأعلنت عن خطط لمكافحة الفيروس بطريقة مماثلة لكيفية التعامل مع الأنفلونزا في أماكن أخرى.



لكن تم تشديد القيود الأسبوع الجاري، حيث اقتصر عدد المطاعم على شخصين لكل طاولة اعتبارا من يوم الاثنين، وتم إعلان تقرير يوصي بالعمل من المنزل.