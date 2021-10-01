قال الفنان التشكيلي حلمي التوني، إنني «أعتبر نفسي مغني لـ"اللوحات" ولست مجرد رسام، أحب المزج بين الأغنية واللوحة»، مشيرا إلى أن الفن التشكيلي له وجوه عديدة منها الواقعية والشعبية والرمزية.



وأضاف التوني، خلال استضافته مع الإعلامي إبراهم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" على فضائية «القاهرة والناس»، أنه ينصر المرأة دائما، وأن حريتها «مقدسة» خصوصا في ظل الظروف السيئة التي تتعرض لها، مؤكدا أن علاقة المرأة بالرجل في لوحاته هي علاقة شديدة الندية.



وتابع التوني: «أنا من الفنانين الذين يتفاعلون مع الأحداث الاجتماعية والسياسية التي يعيشونها"، لافتا إلى أن كل المفردات حوله تمثل له رموزا لها معاني دقيقة، فالحرية عندي تمثلها الحمامة، والبهجة عندي رومانسية، مشددا على اهتمامه الشديد بالبهجة في لوحاته.



واستطرد التوني، «جاءتني صحوة فنية بعد عودتي من لبنان»، مشيرا إلى أن مثله الأعلى هو «دافنشي»، وأنه يفضل التلوين المريح للبصر والتكوين الذي لا يخلو من الشاعرية.



وأصدرت دار الشروق سلسلة « كان فيه واحدة ست» للفنان حلمي التوني، ويقدم لنا من خلالها، أغاني مشهورة في كتاب مرسوم وآخر للتلوين؛ وذلك ضمن مشروعه لإحياء التراث والحفاظ عليه.



حلمي التوني هو فنان تشكيلي مصري متخصص في التصوير الزيتي والتصميم، ولد بمحافظة بني سويف بمصر في 30 أبريل عام 1934، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958 ودرس فنون الزخرفة والديكور.



تولي العديد من المناصب، واقام العديد من المعارض سواء محلية أو دولية، عاش بالقاهرة وبيروت والتي كانت زيارته الفنية لها لمدة 3 سنوات، فيما اقتنى متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة العديد من لوحاته القيمة.