الحكومة الموريتانية تلغي حظر التجوال نهائيًا بعد تراجع إصابات كورونا

أعلنت الحكومة الموريتانية إلغاء حظر التجوال نهائيا، بعد تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف، مساء الأربعاء، إن مجلس الوزراء اتخذ القرار بعد تناقص حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في البلاد، مشددًا على ضرورة مواصلة الإجراءات الاحترازية فهي صمام الأمان ضد الفيروس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 47 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 35 ألفا و989 إصابة.

وذكر بيان للوزارة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل تعافي 107 مصابين ليبلغ إجمالي المتعافين 34 ألفا و591 حالة شفاء.