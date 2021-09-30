زيادة 10 هكتارات في مساحة جزيرة لا بالما الإسبانية بفعل الحمم البركانية

زادت مساحة جزيرة لا بالما، وهي جزيرة صغيرة من جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، بنحو 10 هكتارات بعد أيام من ثوران بركاني.



وبدأ البركان، الذي يعق في سلسلة جبال كومبر فيجا بجنوب الجزيرة، في الثوران يوم 19 سبتمبر للمرة الأولى منذ 50 عاما.



وحتى وقت متأخر من أمس الأول الثلاثاء، وصلت الحمم البركانية إلى البحر، حيث انهمرت لمسافة 100 متر على الأقل إلى الأسفل على ساحل شديد الانحدار، وأطلقت أبخرة سامة.



وبمجرد وصولها إلى مياه المحيط الأطلسي، بدأت الحمم البركانية التي كانت تبلغ درجة حرارتها نحو ألف درجة مئوية، في التحجر وشكلت بالفعل شبه جزيرة صغيرة يبلغ عرضها نحو 500 متر، وهو ما ظهر في مقطع فيديو نشره معهد الأبحاث الإسباني "سي.إس.آي.سي"، وظهر اليوم الخميس على موقع تويتر.



يشار إلى أن درجة حرارة مياه المحيط هي 20 درجة مئوية فقط.



ولم يتم تأكيد المخاوف الأولية بشأن وجود تهديد صحي محتمل للسكان القريبين بسبب الغازات السامة التي يمكن أن تنطلق عندما تلتقي الحمم البركانية ومياه البحر المالحة.



وقال أوجينيو فرايلي، المسؤول بالمعهد الإسباني لعلوم المحيطات إن سُحب الأبخرة سوف تنطلق إلى البحر بسرعة كبيرة بفعل رياح قوية قادمة من الشمال الشرقي.



ومع ذلك، لا يزال حظر التجوال الذي تم فرضه في أربع مناطق مجاورة يقطنها نحو 300 شخص، ساريا في الوقت الحالي كإجراء احترازي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية.