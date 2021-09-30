خبير بمنظمة الصحة العالمية: التلاعب بالسوق وراء بطء حملة اللقاحات العالمية

قال مسؤول رفيع المستوى بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن بطء وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلدان الفقيرة يرجع إلى نقص اللقاحات، وهو ما يرجع بدوره جزئيا إلى التلاعب بالسوق.



وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)اليوم الخميس، طالب بروس ايلوارد مستشار الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية للأمور الخاصة بالتطعيم، بمزيد من الشفافية من شركات التصنيع حول إنتاجها وإمداداتها.



وقال إن هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 10 % من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، لن يتم تحقيقه. وأشار إلى أن هناك عشرات من البلدان، ولا سيما في أفريقيا، لا تزال أقل من تلك النسبة بكثير.



ومن بين أمور أخرى، يتولى إيلوارد مسؤولية مبادرة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفاكس) التي تسعى لضمان التوزيع العادل لللقاحات في جميع أنحاء العالم.



وقال إن البلدان الغنية كانت مشاركة، ولكن عندما أصبحت اللقاحات متاحة أخيرا، عقدوا صفقات منفصلة مع المصنعين.



وقال إن كوفاكس وقعت عقودا لتوريد مئات الملايين من جرعات اللقاح، ولكنها تنتظر التسليم.



وقد تلقى البرنامج ما مجموعه 8ر9 مليار دولار لشراء جرعات من اللقاح.



وقال ايلوارد لـ (د.ب.أ) إن "شخصا ما يتلاعب بالسوق". "أكبر مشتر يمتلك الأموال، ووقع عقودا ولكن لا يتم التوريد - هناك شيء غريب يحدث في السوق".



وقال إيلوارد إنه يرى أن تعظيم الأرباح هو الدافع وراء ذلك.



وتقول شركات التصنيع من ناحية أخرى إنها سلمت الجرعات وفقا للطلبات. ووقعت حكومات البلدان الغنية عقودها في وقت أبكر من تعاقدات مبادرة كوفاكس.



ورد إيلوارد بأن الحكومات التي تم تزويدها بشكل جيد كان بإمكانها ضمان توجيه المزيد من الطلبات إلى كوفاكس بدلا من أن ارسالها إليها.