الكشف والعلاج بالمجان لـ716 مواطنا في اليوم الأول لقافلة جامعة طنطا بسيوة

أطلقت جامعة طنطا قافلة طبية، اليوم الخميس، إلى سيوة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وقال الدكتور عماد عتمان، إنه من المقرر أن تستمر القافلة يومين بمحافظة مطروح لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وإجراء العمليات الجراحية، موضحًا أن القافلة تضم 31 أستاذًا من كلية طب طنطا من مختلف التخصصات الطبية وطاقم تمريض فنى من المستشفيات الجامعية.



وأشار نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع، إلى أن القافلة استقبلت في مدرسة السلام الإعدادية المشتركة في اليوم الأول لها 716 مريضًا، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الدواء بالمجان.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الشبيني وكيل طب طنطا لشؤون خدمة المجتمع ورئيس القافلة، أنه تم إجراء 60 كشف عظام وتحويل 3 حالات لمستشفيات جامعة طنطا، و26 حالة في تخصص طب المخ والأعصاب والطب النفسي، و20 حالة في تخصص جراحة المخ والأعصاب، بينما استقبلت عيادات القلب 14 حالة.