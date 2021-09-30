السودان يبلغ واشنطن تمسكه بتغيير منهجية مفاوضات سد النهضة

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أبلغ وزير الري السوداني ياسر عباس، الخميس، وفدا أمريكيا بتمسك الخرطوم بتغيير منهجية مفاوضات سد النهضة مع كل من مصر وإثيوبيا.

وبحسب بيان من وزارة الري السودانية، تطرق اللقاء إلى تطورات ملف سد النهضة ومساعي واشنطن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وشدد الجانب السوداني على أهمية تنفيذ ماجاء في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي منتصف سبتمبر الجاري، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وتشجيع دور المراقبين لتسهيل التفاوض.

وأكد على أن بلاده ترفض الدخول في مفاوضات سد النهضة ما لم يتم توضيح منهجية التفاوض لتفادي سلبيات الجولات السابقة.

واستقبل عباس في مكتبه بالعاصمة الخرطوم، وفدا رفيعا من واشنطن يضم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، ونائب مساعد وزير الخارجية لشرق أفريقيا والسودان براين هانت، وعددا من المسئولين.