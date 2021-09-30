عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأربعاء، المهندسة نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تونس.

تتميز إطلالة المهندسة نجلاء بودن بالرقي والاحترافية والقوة، وأكثر ما يلفت النظر هي أنها صاحبة شعر قصير، ومن جهة أخرى ودعت منذ أيام قليلة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل منصبها، وهي أيضا صاحبة شعر قصير، فهل نجاح السيدات له علاقة بشعرهن القصير؟

عندما ننظر للسيدات الناجحات، فإننا سنرى أن معظمهن يفضلن الشعر القصير، فبحسب قوائم مجلة "فوربس" لأنجح السيدات في العالم على مر السنوات، سنرى أن ما يقرب من ثلثيهن لديهن شعر قصير، مثل السيدة الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، لورا بوش، بجانب السيدة التي خاضت انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هيلاري كلينتون.

اعتمدت أيضا وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس على الشعر القصير، بجانب السياسية الهندية الكبيرة سونيا غاندي، هذا بحسب ما ذكر في موقع "ذا إكونوميك تايمز".

لا يمكن أن ننسى أن ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية، اعتمدت الشعر القصير في جميع إطلالاتها بعد فترة من جلوسها على العرش وحتى الآن، بالإضافة لأميرة القلوب الراحلة، الأميرة ديانا، التي تألقت طوال حياتها بالشعر القصير، وجعلته أقصر قبل وفاتها مباشرة، وقالت في أحد الحوارات الصحفية، إنها شعرت بالتحرر والقوة عندما حصلت على تصفيفة شعر قصيرة، وغيرهن الكثير.

تقول الطبيبة النفسية بيكي سبيلمان، إنه مع تقدم عمر المرأة، تزداد ثقتها بنفسها وخبرتها في الحياة، مشيرة إلى أن السيدة في هذا العمر تميل إلى قص شعرها ليصبح أقصر لأنه يدل بالنسبة إليها على الاستقلالية والديناميكية في الحياة.

وأضافت، لموقع "ستايل": "عندما تمر السيدات بأوقات صعبة أو مراحل انتقالية كبرى في حياتهن، يملن إلى قص شعرهن، لأنه يرمز في هذه الحالة إلى التخلي عن الماضي والمراحل السابقة، وتخفيف العبء للمضي قدما نحو مستقبل جديد وناجح".

تقول عالمة النفس ومدربة التنمية البشرية، لورين أبيو، لموقع "لايف هاك": "الشعر القصير يغرس الثقة بالنفس في روح المرأة، ومن خلال خبرتي في العمل، فقد وجدت أن السيدات تقوم بقص شعرهن عندما يمرون بمواقف كبرى في حياتهن سواء كانت إيجابية أو سلبية، خاصة عندما يشعرن أن الأمور قد تخرج عن سيطرتهن، لذلك تقص المرأة شعرها، فهذا التغيير الفوري السريع، هو فعل تحكمت به، ورأت نتيجته أمامها، ولهذا تشعر بالهدوء والثقة بالنفس، وبأنها تستطيع التحكم في كل شيء".

يؤكد موقع "ستايل" أن قص الشعر بالنسبة للمرأة هو أكبر من مجرد الحصول على إطلالة جديدة، لكنه يعبر عن هويتها، فهو يمثل الاستغناء، مشيرا إلى أنه في معظم الحالات تبكي المرأة وهي تقص شعرها، لأن هذه خطوة كبيرة ومهمة بالنسبة لها، ومع بكاؤها، فإنها ليست فقط تقص شعرها، لكنها تتخلص من مرحلة في حياتها وتودع الشخص الذي كانت عليه، لتبدأ مرحلة جديدة، بأسلوب جديد وشخصية جديدة ومستقبل أفضل.