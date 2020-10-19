رئيس الوزراء السوداني يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي في الخرطوم

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استقبل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في الخرطوم، اليوم الخميس، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في أول زيارة من نوعها للبلاد منذ قرابة خمس عقود.

وكان مالباس وصل مساء أمس للخرطوم، وكان في استقباله بالمطار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن إبراهيم القول إن هذه الزيارة هي إحدى الخطوات المهمة نحو استعادة علاقات البلاد بالمؤسسة المالية الدولية وتصفية الديون الخارجية.

ومن المقرر أن يلتقي مالباس خلال الزيارة برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأعلنت مسؤولة بوزارة المالية السودانية أمس عن اتفاق مع البنك الدولي، لتُمول المؤسسة الدولية للتنمية 17 مشروعا كبيرا، تشمل الطاقة والري والزراعة، بتكلفة ملياري دولار.

وسدد السودان ديونه للبنك الدولي في مارس 2021، بقرض تجسيري من الولايات المتحدة، ما جعله مؤهلا لتلقي تمويل تنموي.

ويُعد هذا التمويل من مؤسسة التنمية الدولية (ايدا) التابعة للبنك الدولي الأول من نوعه للسودان منذ 27 عاما.، وقد ظلت البلاد محرومة من هذا التمويل بسبب الديون غير المسددة للبنك الدولي والوجود على قائمة الدول الراعية الإرهاب.