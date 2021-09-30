الغربية: الإيقاف عن العمل وخصم نصف الراتب للموظف الذي يحرق المخلفات في المصالح الحكومية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارا بإحالة أي موظف إلى التحقيق وإيقافه عن العمل لمدة ٣ أشهر مع خصم نصف راتبه، إذا قام بحرق أي مخلفات داخل أو خارج المصلحة الحكومية، كما شمل القرار العاملين بنظام اليومية حيث سيتم استبعاد من يقوم بذلك، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تلوث الهواء والبيئة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الرقابة على الأراضي الزراعية والمحال المخالفة وتطبيق نصوص القانون رقم ٤ لسنة ٩٤ والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والذي ينص على معاقبة كل من يقوم بحرق المخلفات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وجه المحافظ، مديرية الزراعة وجهاز شؤون البيئة بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بخطورة حرق مخلفات القمامة والإلتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة في الترع والمصارف والجسور.