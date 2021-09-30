انخفاض معدل البطالة في البرازيل خلال 3 أشهر حتى يوليو الماضي

تراجع معدل البطالة في البرازيل بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، في ظل تصاعد وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا وتخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء البرازيلي أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 13.7% خلال 3 أشهر حتى يوليو الماضي، مقارنة بـ14.1% في الربع الذي سبقه.

وجاءت النسبة أقل من التوقعات بأن يبلغ معدل البطالة 13.9%.

وأفادت بلومبرج بأنه خلال الأشهر الأخيرة، انتعش سوق العمالة في ظل إلغاء السلطات للكثير من القيود المفروضة على التجارة والحركة. ولكن العودة للعمل وزيادة الطلب على الكثير من الخدمات، في ظل حصول المزيد من البرازيليين على التطعيم ضد فيروس كورونا، أدى لارتفاع معدل التضخم.

وقد حصل نحو 42% من المواطنين في البرازيل على جرعات اللقاح كاملة، وفقا لبيانات بلومبرج المتعلقة باللقاحات.